الدوري الإيطالي (18): كالياري يستقبل إنتر ميلان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي إمبولي مع جنوى الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب بارما مع مونزا، ويلتقي كالياري مع إنتر ميلان الساعة 20:00، ولاتسيو مع أتلانتا الساعة 22:45.

ترتيب فرق المقدمة

1- أتلانتا: 40 نقطة

2- نابولي: 38 نقطة

3- إنتر ميلان: 37 نقطة

4- لاتسيو: 34 نقطة

5- فيورنتينا: 31 نقطة

6- جوفنتوس: 31 نقطة