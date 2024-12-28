نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (18): كالياري يستقبل إنتر ميلان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تنطلق اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي إمبولي مع جنوى الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب بارما مع مونزا، ويلتقي كالياري مع إنتر ميلان الساعة 20:00، ولاتسيو مع أتلانتا الساعة 22:45.
ترتيب فرق المقدمة
1- أتلانتا: 40 نقطة
2- نابولي: 38 نقطة
3- إنتر ميلان: 37 نقطة
4- لاتسيو: 34 نقطة
5- فيورنتينا: 31 نقطة
6- جوفنتوس: 31 نقطة