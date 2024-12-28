الدوري المغربي (16): الوداد يستضيف المغرب الفاسي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، السبت، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي اتحاد طنجة مع حسنية أغادير الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ونهضة الزمامرة مع المكناسي بنفس التوقيت، والفتح مع الاتحاد التوركي الساعة 20:00، والوداد مع المغرب الفاسي الساعة 22:00.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 36 نقطة، يليه الجيش الملكي بـ 27 نقطة، نهضة الزمامرة بـ 25 نقطة، الوداد بـ 24 نقطة، ولكل من الفتح، الرجاء، والدفاع الجديدي 23 نقطة.