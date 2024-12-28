الدوري البرتغالي (16): بورتو يلاقي بوافيستا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، فيلعب إي في أس فوتبول مع إستريلا أمادورا الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وإستوريل برايا مع موريرينسي الساعة 21:00، وبورتو مع بوافيستا الساعة 23:30.

ويتصدر بنفيكا ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 38 نقطة، يليه سبورتينغ لشبونة بـ 37 نقطة، بورتو بـ 37 نقطة أيضاً، سبورتينغ براغا بـ 28 نقطة، وسانتا كلارا بـ 27 نقطة.