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الدوري البرتغالي (16): بورتو يلاقي بوافيستا

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، فيلعب إي في أس فوتبول مع إستريلا أمادورا الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وإستوريل برايا مع موريرينسي الساعة 21:00، وبورتو مع بوافيستا الساعة 23:30.

ويتصدر بنفيكا ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 38 نقطة، يليه سبورتينغ لشبونة بـ 37 نقطة، بورتو بـ 37 نقطة أيضاً، سبورتينغ براغا بـ 28 نقطة، وسانتا كلارا بـ 27 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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