أخبار اليمن : فنان مصري: خارطة نتنياهو تتضمن غزو مصر

فنان مصري: نتنياهو ينوي غزو مصر
أكد الفنان المصري محمد صبحي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ينوي غزو مصر بعد سوريا.
وقال صبحي، خلال ندوة نظمها نادي سموحة بالإسكندرية، بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" إن مصر دولة قوية بجيشها وشعبها، ولا يستطيع أحد المساس بأراضيها رغم تطلعات العدو الصهيوني.
وأضاف، أن نتنياهو رسم خريطة تضم مصر ضمن الدول التي ينوون غزوها، واصفا هذا بـ"الحلم والوهم" نظرا لقوة مصر.
كما تحدث صبحي عن استغلال نتنياهو للمرحلة الانتقالية في سوريا لضرب أسلحتها واحتلال أجزاء من أراضيها، بهدف تحقيق انتصارات وهمية تمكنه من البقاء في منصبه.
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