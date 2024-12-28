نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر المتوقع ضد كالياري في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره كالياري، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

إنتر ميلان يحل ضيفا على كالياري في الكالتشيو

ويحتضن ملعب بيت يونبيول، المواجهة المرتقبة بين كالياري وإنتر ميلان، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الكالتشيو الإيطالية.

ويحتل الأفاعي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 37 نقطة، من 16 مباراة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتالانتا، والذي يمتلك في رصيده 40 نقطة، من 17 مواجهة، بينما يأتي كالياري في المركز الثامن عشر، برصيد 14 نقطة.

وستقام المواجهة يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

ومن المتوقع، أن يبدأ الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: سومر.

▪︎خط الدفاع: باستوني - ستيفان دي فري - كارلو اوقستو.

▪︎خط الوسط: ديماركو - مخيتاريان - تشالهان اوغلو - باريلا - دومفريس.

▪︎خط الهجوم: تورام - لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لمواجهة كالياري وإنتر ميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD sports premium1.