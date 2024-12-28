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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مقرب من نجم وسط ملعب منتخب مصر والنادي الأهلي مروان عطية للـ "دوت الخليج الرياضي" عن وجود 3 عقود احتراف مقدمة للاعب وذلك بعد تألقه في الفترة الأخيرة وظهوره بمستوى رائع مع الفريق الأحمر خلال البطولات المحلية والقارية والعالمية خاصة لقائي العين الإماراتي وباتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتيننتال.

3 عروض أحدهم من الشمال القطري.. هل لمروان عطية علاقة بانضمام بغداد بونجاح للأهلي؟ "خاص"

وأضاف المصدر أن نادي الشمال القطري تحدث مع اللاعب ودخل في مفاوضات معه لضمه للفريق لكن اللاعب طلب من مسؤولي النادي القطري بالتفاوض مع إدارة الأهلي خاصة وأن عقد اللاعب مازال مستمر مع الفريق ويتبقى به ما يقارب الثلاث سنوات.

وأكد المصدر خلال تصريحاته للـ "دوت الخليج الرياضي" بأن نجم وسط الأهلي يريد المشاركة مع نادي القرن الإفريقي بمونديال الأندية بنسخته الأولى بمشاركة ٣٢ فريق ولديه طموحات كبيرة يريد تحقيقها مع الفريق الأحمر خاصة وأن اللاعب يعد أحد الركائز الأساسية للفريق وكتيبة السويسري مارسيل كولر.

ونفى المصدر وجود تفاوض من نادي عجمان الإمارتي والفتح السعودي مع اللاعب لكنه أكد بوجود عرضين من أحد الأندية الكبرى بالدوري السعودي والإماراتي للاعب.

من جانبها قررت إدارة الأهلي تعديل عقد مروان عطية بسبب ما يقدمه مع الفريق في مختلف المسابقات وتطور مستواه بشكل كبير مما جعله أحد الركائز الرئيسية للفريق والتي لا يمكن الاستغناء عنها ودخلت في مفاوضات جادة من أجل تجديد عقد مسمار وسط ملعب الأهلي.

