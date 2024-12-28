نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المغربي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت، فعاليات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المغربي، لموسم 2024-2025، بإقامة 4 مباريات، أبرزها الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي.

ويتصدر نهضة البركان ترتيب جدول الدوري المغربي برصيد 35 نقطة، من 15 مباراة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الجيش الملكي، والذي يمتلك في رصيده 27 نقطة، بينما يتذيل ترتيب الجدول شباب المحمدية برصيد 3 نقاط.

مباريات اليوم السبت في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

▪︎ اتحاد طنجة ضد حسنية أكادير، تقام المواجهة على أرضية ملعب القرية الرياضية، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب، والخامسة بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، وتُنقل أحداث اللقاء على قناة المغربية الرياضية 3.

▪︎ نهضة الزمامرة ضد النادي المكناسي، تقام المباراة على ارضية ملعب أحمد شكري، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب، والخامسة بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر.

▪︎ الفتح الرباطي ضد اتحاد تواركة، تقام المباراة على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاى عبدالله، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة بتوقيت المغرب، والسابعة بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة المغربية الرياضية 3.

▪︎الوداد البيضاوي ضد المغرب الفاسي، تقام المباراة على ملعب العربي الزاولي، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب، والتاسعة بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع على قناة المغربية الرياضية 3.