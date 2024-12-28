نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد 4 مباريات في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف. تعديل مواعيد 4 مباريات في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء على استاد السويس الجديد.

