نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد 4 مباريات في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.
تعديل مواعيد 4 مباريات في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز
- وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي.
- وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي
- وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي
- وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء على استاد السويس الجديد.