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أحمد جودة - القاهرة - تحدّث مدرب ​روما​، ​كلاوديو رانييري​، عن المواجهة المقبلة ضد ​ميلان​، في الجولة الـ18 من ​الدوري الايطالي​، على ملعب سان سيرو.

رانييري: سنقدم مباراة جيدة ضد ​ميلان

وقال رانييري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "أثق في جميع اللاعبين. اللعب في سان سيرو؟ جماهيرنا هي قوتنا ودماءنا. الأمر مختلف عندما تكون محترفًا مع جمهور يدفعك، ويجب أن نثابر في بيئة مثل بيئة ميلان".

وتابع: "أحاول أن أنقل الهدوء والسكينة إلى لاعبي فريقي. هذه المباريات تتحدث عن نفسها، الجميع يرغب في اللعب. أنا واثق من أننا سنقدم مباراة جيدة في سان سيرو."

وأضاف عن مستقبل لورنزو بيليجريني: "لديه ثقتي الكاملة. إذا وصلت العروض فسوف نقوم بتقييمها. آمل أن يتمكن من البقاء معنا، لكن يجب أن يكون سعيدًا."

وواصل: "يجب أريد أن يكون ديبالا وباريديس وهوميلز جزءًا من الفريق العام المقبل أيضًا".