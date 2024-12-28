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أحمد جودة - القاهرة -

شارك رود ​فان نيستلروي​ مدرب ​ليستر سيتي​ أفكارهُ حوّل فرص ​ليفربول​ في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد فوز الريدز 3-1 على ليستر في يوم الملاكمة معزّزًا صدارتهُ.

فان نيستلروي يرشح ليفربول للفوز باللقب

وأشاد رود فان نيستلروي، مدرب ليستر سيتي، بثبات ليفربول الملحوظ، ووصفه بأنّهُ المرشح للفوز باللقب وبشكلٍ بعيد.

وقال في مقابلة مع "بي بي سي" سبورت: "في البريمييرليج، لا يُمكنك أبدًا أن تكون متأكّدًا، ويمكن أن يحدث الكثير، ولكن بالنظر إلى هذا الفريق، ومدى استقراره وعمق تشكيلته، لديهم فرصة كبيرة".

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن أقرب منافس له، تشيلسي، مع مباراة مؤجلة.