انت الان تتابع خبر بملعقة من النشا اصنعي هذا الماسك السحري لتبييض وتفتيح البشرة من اول مرة واعطاء نعومة لبشرتك لا مثيل لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تهتم كل فتاة بجمال بشرتها وخاصة إذا كانت البشرة سمراء أو باللون الداكن فهذا الشيء مزعج للغاية وكلا منهم يرغبون في تبييض البشرة بشكل سريع، لذلك نجد عدد منهم يلجأون إلى إستعمال مستحضرات التجميل التي تعمل بشكل كبير على تفتيح البشرة ومن ضمنها هو كريم الأساس فهذا الكريم لا يدوم مفعوله إلا عدد قليلة من الساعات، وبجانب هذا فهو يحتوي على مواد كيميائية ضارة ويكون لها تأثير سلبي على الوجه فهو يعمل على ظهور الحساسية أو الحبوب على البشرة وتوجد بها إلتهابات وبقع حمراء وغير ذلك لذلك لابد من أن نتجنب إستخدامه، فقد نجد عدد آخر من الفتيات يفضلون إستخدام وصفات طبيعية فهي تساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع جدا وبدون أن نسبب ضرر للبشرة، فالوصفة الطبيعية التي تعمل على ذلك هي وصفة النشا فهي قادرة على تفتيح البشرة ومن الممكن أن نستخدمها لعلاج مشكلات عديدة متعلقة بالبشرة، ومن أهمها هي مشكلة الهالات السوداء أو الرؤوس السوداء أو مشكلة البقع الداكنة أو التصبغات وكذلك المسام الواسعة وغير ذلك العديد من المشاكل.

تدخل النشا

فى الكثير من الوصفات التجميلية التى تعمل على تفتيح وإزالة وتجديد خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة وظهور طبقات جديدة تعمل على تحسين ملمس البشرة وتعمل على ترطيبها واكسابها الحيوية والنضارة الطبيعية، كما أنها تشد الجلد وتمنع التجاعيد، وسوف نقدم لكى عزيزتى وصفات طبيعية لتفتيح ونضارة البشرة بالنشا.

تعد النشا من الوصفات الممتازة فى توحيد لون البشرة وشد التجاعيد وإزالة الخطوط التعبيرية من علي الوجه والتخلص من الاسمرار الموجود حول الفم والعينين، حيث أنها تدخل فى العديد من الوصفات التى تعالج تصبغات البشرة وتجديد خلايا الجلد الميت وإعادة البشرة بلونها الطبيعى، وسوف نقدم لكى عزيزتى وصفة طبيعية لعلاج التصبغات والاسمرار بالنشا.

وصفة النشا لتبييض البشرة من اول مرة

مكونات وصفة النشا لتبييض البشرة:

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة النشا لتبييض البشرة: