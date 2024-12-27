انت الأن تتابع خبر إنقاص الوزن أبرزها.. مكون يضاف على المشروبات يمنح الجسم فوائد متعددة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلعب القرفة دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الجسم وحمايته من العديد من الأمراض.

1. السيطرة على مرض السكري

تتمتع القرفة بخواص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يساعد على حماية خلايا البنكرياس وتحسين وظيفة الأنسولين. كما أنها تساعد في منع مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

2. تعزيز فقدان الوزن

تحتوي القرفة على مركب “سينامالديهيد”، وهو مركب يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساهم في حرق الدهون، مما يجعلها إضافة رائعة لنظام غذائي يهدف إلى فقدان الوزن، ويمكن أيضًا استخدام هذه التوابل لتحلية الوصفات، مما يجعلها بديلاً رائعًا للسكر لتقليل السعرات الحرارية.

3. علاج تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة

تحتوي القرفة على مركبين هما “سينامالديهيد” و”أوجينول”، وهما مركبان لهما خصائص مضادة للبكتيريا. يمكن أن يساعدا في علاج مشاكل الفم مثل تسوس الأسنان، التهاب اللثة، ورائحة الفم الكريهة.

4. تحسين الصحة العقلية

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجهاز العصبي المركزي من الضرر الناتج عن الجذور الحرة. هذا يمكن أن يحسن الذاكرة ويساهم في الوقاية من حالات مثل الخرف، الزهايمر، وباركنسون.

5. منع أمراض القلب والأوعية الدموية

تساعد المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في القرفة على منع أكسدة الخلايا الدهنية، مما قد يقلل من مستويات الكوليسترول “الضار” (LDL) والدهون الثلاثية. هذا يساهم في الوقاية من أمراض مثل تصلب الشرايين، النوبات القلبية، وقصور القلب.

6. تحسين الحالة المزاجية

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل التهاب خلايا الجهاز العصبي المركزي. هذا بدوره يمكن أن يعزز إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في تنظيم الحالة المزاجية والشعور بالسعادة والرفاهية بشكل عام.

. 7. تحسين الهضم

تساعد القرفة في تحسين عمل الإنزيمات المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى تحسين الهضم بشكل عام. كما يمكن أن تخفف من الأعراض مثل انتفاخ البطن والغازات الزائدة. يمكن أيضًا الاطلاع على طرق طبيعية أخرى لتخفيف الغازات في المنزل.

8. الوقاية من السرطان

نظرًا لاحتوائها على مركب “سينامالديهيد” و”أوجينول”، وهما مركبان لهما تأثير مضاد للأكسدة قوي، فإن القرفة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الجذور الحرة الضارة في الجسم ومنع تلف الخلايا، هذا قد يسهم في الوقاية من تطور بعض أنواع السرطان.

9. تحسين الصحة الجنسية

تعتبر القرفة من المنشطات الجنسية الطبيعية، حيث تحتوي على خصائص منشطة للدورة الدموية، وهذا يعزز الحساسية الجنسية ويزيد من الرغبة الجنسية بشكل عام.

10. تقوية جهاز المناعة