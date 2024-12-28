كريم والنشا والليمون أسرع كريم لتفتيح البشرة والاماكن الغامقة فالجسم في 5 دقائق نتيجة هتبهرك

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رياض - احمد صلاح - كريم والنشا والليمون أسرع كريم لتفتيح البشرة ، تتعرض البشرة لكثير من المشكلات التي تعيق جمالها ولكن هذا لا تقبله كثير من النساء، حيث أن البشرة تتعرض للاسمرار وظهور البقع الداكنة مثل آثار حب الشباب والنمش والبثور وغيرها، ولكل فتاة ترغب العناية ببشرتها يكون من الأفضل لها أن تقوم بتحضير كريم النشا والليمون لعلاج البشرة والمشكلات التي تواجها.

كريم والنشا والليمون أسرع كريم لتفتيح البشرة

يوجد الكثير من الطرق الذي يتم استخدامها في تحضير كريم النشا والليمون لأنهم من المكونات التي تحتوي على مجموعة من العناصر المفيدة للبشرة بهذه الطريقة:

المكونات:

4 ملاعق صغيرة عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة ماء.

طريقة التحضير:

احضري وعاء عميق ضعي به النشا وعصير الليمون والعسل والماء بشكل تدريجي ثم اخلطيهم جيداً.

بعد ذلك قومي بتطبيق الكريم على البشرة مع التدليك لبضعة دقائق.

ثم عليك الانتظار لمدة 15 دقيقة حتى أن تجف تماماً.

قومي بغسيل البشرة بالماء البارد والصابون أو يفضل استعمال غسول خاص لبشرتك.

لكي تحصلين على أفضل النتائج قومي باستخدام الماسك مرتين في الأسبوع.

كريم النشا وعصير الليمون لإزالة النمش وآثار الحبوب

تعتبر واحدة من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تمحي كل البقع وآثار الحبوب والنمش التي تستخدم كما يلي:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة نشا.

4 ملاعق صغيرة عصير ليمون للبشرة الدهنية، وللبشرة الجافة 1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم.

1 ملعقة صغيرة مسحوق بيكربونات الصوديوم.

2/1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة التحضير: