هل يتحرك ليفربول للتعاقد مع عمر مرموش خلال الميركاتو الشتوي؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن موقف ليفربول من التعاقد مع المصري، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن ليفربول لن يتحرك لضم النجم المصري، خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وأفادت الشبكة، أن الريدز وضع عمر مرموش كخيار لتعويض الرحيل المحتمل لمواطنه، محمد صلاح، نهاية الموسم الحالي.

وبالإضافة لنادي ليفربول، فإن مرموش يحظى باهتمام العديد من الأندية، منها توتنهام، نوتنغهام فورست، برينتفورد وبايرن ميونخ وغيرها.