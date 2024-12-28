احذر السكر الخفي: أطعمة شائعة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكري

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

نعلم جميعًا أن الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات السكرية يضر بالصحة ويزيد من خطر الإصابة بالسكري. ولكن، هل تعلم أن هناك أطعمة أخرى شائعة، قد تبدو صحية للبعض، إلا أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الكربوهيدرات المكررة التي ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني؟ في هذا المقال، سنكشف النقاب عن بعض هذه الأطعمة وكيفية تجنبها أو تناولها باعتدال.

تُعتبر بعض الأطعمة “خفية السكر” خطيرة لأنها قد تُستهلك بكميات كبيرة دون الانتباه إلى محتواها العالي من السكر أو الكربوهيدرات المكررة. هذه الكربوهيدرات تتحول بسرعة إلى جلوكوز في الجسم، مما يُؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، ومع مرور الوقت، يُمكن أن يُؤدي ذلك إلى مقاومة الأنسولين، وهي حالة تسبق الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

عصائر الفاكهة المُعلبة: على الرغم من أن الفاكهة مفيدة، إلا أن عصائر الفاكهة المُعلبة غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر المُضاف، بالإضافة إلى فقدانها للألياف الموجودة في الفاكهة الطازجة، والتي تُساعد على تنظيم امتصاص السكر. يُفضل تناول الفاكهة الطازجة بدلًا من عصرها.

الحبوب المُعالجة للإفطار: تحتوي العديد من أنواع الحبوب المُعالجة للإفطار على كميات كبيرة من السكر المُضاف والكربوهيدرات المكررة، مما يُؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم. يُفضل اختيار أنواع الحبوب الكاملة قليلة السكر.

الخبز الأبيض والمعجنات: يُعتبر الخبز الأبيض والمعجنات من الكربوهيدرات المكررة التي تتحول بسرعة إلى جلوكوز في الجسم. يُفضل استبدالها بالخبز الأسمر المصنوع من الحبوب الكاملة.

المشروبات الغازية والمشروبات المُحلاة: تحتوي هذه المشروبات على كميات هائلة من السكر، وهي تُعتبر من أكبر المُسببات لارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن. يُفضل شرب الماء أو المشروبات غير المُحلاة.

الأرز الأبيض: على الرغم من أنه من الأطعمة الأساسية في العديد من الثقافات، إلا أن الأرز الأبيض يُعتبر من الكربوهيدرات المكررة التي ترفع مستويات السكر في الدم. يُفضل استبداله بالأرز البني.

الزبادي المُحلى: تحتوي العديد من أنواع الزبادي المُحلى على كميات كبيرة من السكر المُضاف. يُفضل اختيار الزبادي الطبيعي وإضافة الفاكهة الطازجة إليه.

الصلصات والتوابل الجاهزة: تحتوي بعض الصلصات والتوابل الجاهزة، مثل الكاتشب وصلصة الباربيكيو، على كميات كبيرة من السكر المُضاف. يُفضل تحضير الصلصات في المنزل باستخدام مكونات طازجة.

الوجبات السريعة: تحتوي الوجبات السريعة غالبًا على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة والسكر، مما يجعلها من الأطعمة الضارة التي تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.