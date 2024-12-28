كريستيانو رونالدو: هناك دوريات في أوروبا أضعف من دوري روشن

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كريستيانو رونالدو خلال مقابلة صحفية على هامش حفل الجلوب سكور الذي اقيم في دبي، عن أحلامه بعد الاعتزال ومقارنة الدوري السعودي ببعض دوريات أوروبا.



شهد سيطرة كبيرة لنادي ريال مدريد ونجومه، على "جوائز الأفضل" في عام 2024؛ وذلك بعد تحقيقهم العديد من الألقاب والإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

كان للأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجم البرتغال ظهورًا مميزًا وقويًا في حفل "جلوب سوكر" لهذا العام.

تصريحات نارية من كريستيانو رونالدو

قال كريستيانو رونالدو عن دوري روشن السعودي إنه اقوى من دوريات أوروبا تحديدا الدوري الفرنسي، الوضع واضح للجميع، ففي فرنسا لا يوجد الا باريس سان جيرمان لكن هنا المنافسة بين خمس أندية.

توّج الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بجائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط" لعام 2024، في حفل جوائز "جلوب سوكر"، مساء اليوم الجمعة.

