انت الأن تتابع خبر غير البرد .. أمراض خطيرة يمكن علاجها بفيتامين سي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد فيتامين سي من أفضل العناصر الغذائية التى تساعد في تحسين كفاءة أجهزة الجسم بشكل عام وتعزيز الكولاجين وتقوية الأعصاب وزيادة المناعة.

فإن فيتامين سي يساعد فى الوقاية من مشاكل عديدة بل وعلاجها ولا تتوقف فوائده عند الحد من أعراض نزلات البرد.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى دور فيتامين سي في الوقاية من عدة أمراض، رغم أن تأثيره يختلف بحسب الحالة وطريقة تناوله.

مرض السرطان

يساهم النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، مثل سرطان الثدي، القولون، والرئة ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان الفيتامين سي هو العامل الأساسي وراء هذا التأثير الوقائي. ومن اللافت أن المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي لا تقدم نفس الفوائد الوقائية.

نزلات البرد

بالرغم من الاعتقاد الشائع، فإن تناول مكملات فيتامين سي لا يقي من الإصابة بنزلات البرد ومع ذلك، قد تكون لهذه المكملات فائدة محدودة في تقليل مدة المرض أو تخفيف حدة الأعراض، خاصة إذا تم تناولها بانتظام.

أمراض العيون

أظهرت الدراسات أن فيتامين سي، عند تناوله مع فيتامينات ومعادن أخرى، قد يبطئ تقدم التنكس البقعي المرتبط بالعمر بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بفيتامين سي قد يكونون أقل عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين.

تنبيه