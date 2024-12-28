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أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق سليمان، طبيب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد حمدي، لاعب الفريق الأبيض يعاني من إصابة بكسر في الضلع، مشددا على أن الإصابة كانت خطيرة للغاية.

سليمان: إصابة محمد حمدي كانت "خطيرة"..وأشكر طبيب الزمالك لهذا السبب

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أوجه الشكر للدكتور محمد أسامة بعد رفضه استكمال محمد حمدي المباراة لأن ذلك كان سيشكل خطورة على سلامة اللاعب بسبب كسر الضلع وتأثيره على التنفس".

وأضاف: "إصابة محمد حمدي تحتاج إلى وقت من شهر إلى شهر ونصف حتى يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وتغييره كان ضروريا بسبب ضغط الهواء المتسرب على الرئة".

