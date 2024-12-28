الرياضة

سليمان: إصابة محمد حمدي كانت "خطيرة"..وأشكر طبيب الزمالك لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد طارق سليمان، طبيب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد حمدي، لاعب الفريق الأبيض يعاني من إصابة بكسر في الضلع، مشددا على أن الإصابة كانت خطيرة للغاية.

سليمان: إصابة محمد حمدي كانت "خطيرة"..وأشكر طبيب الزمالك لهذا السبب

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أوجه الشكر للدكتور محمد أسامة بعد رفضه استكمال محمد حمدي المباراة لأن ذلك كان سيشكل خطورة على سلامة اللاعب بسبب كسر الضلع وتأثيره على التنفس".

وأضاف: "إصابة محمد حمدي تحتاج إلى وقت من شهر إلى شهر ونصف حتى يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وتغييره كان ضروريا بسبب ضغط الهواء المتسرب على الرئة".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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