ليفربول يتجاوز ليستر ويبتعد في الصدارة

ليفربول يتجاوز ليستر ويبتعد في الصدارةواصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه ليستر سيتي 3 ـ 1، مساء الخميس في الجولة الـ18 لـ"البريميرليغ"، والتي شهدت تعثر مطارده تشيلسي بالخسارة أمام فولهام 1 ـ 2.

في المباراة الأولى تقدم ليستر سيتي أولا عن طريق جوردان أيو في الدقيقة السادسة ثم ادرك ليفربول التعادل في الدقيقة 45 عن طريق كودي جاكبو.. وفي الشوط الثاني أضاف ليفربول الهدف الثاني بواسطة كورتيس جونز في الدقيقة 49 ثم عزز محمد صلاح فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82 ليواصل صدارته لهدافي المسابقة برصيد 16 هدف.

ورفع ليفربول رصيده الى 42 نقطة في المركز الأول بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الـ18.

وفي المباراة الثانية فرط تشيلسي صاحب المركز الثاني في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام ضيفه فولهام، ليخسر أمامه 1 ـ 2 في الدقائق الأخيرة .. بادر كول بالمر بالتسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 16 وأدرك فولهام التعادل بواسطة هاري ويلسون في الدقيقة 82 ثم خطف هدف الفوز عبر لاعبه رودريجو مونيز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وظل تشيلسي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة .. في المقابل، ارتفع رصيد فولهام إلى 28 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن.

وفي باقي المباريات، واصل مانشستر يونايتد تعثره بعد خسارته أمام مضيفه وولفرهامبتون صفر ـ 2.

وبقي يونايتد في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة فيما رفع وولفرهامبتون رصيده الى 15 نقطة في المركز الـ17.

وفاز نيوكاسل على ضيفه أستون فيلا 3 ـ صفر .. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس.. على الجانب الآخر، بقي أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

وكان مانشستر سيتي، حامل اللقب، قد تعادل مع إيفرتون في أولى مباريات الجولة بهدف لمثله.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 14، وتعادل إيفرتون عن طريق اللاعب إليمان ندياي في الدقيقة 36 .. واكتفى كل فريق بوضع نقطة واحدة في رصيده، حيث وصل مانشستر سيتي إلى 28 نقطة في المركز السابع وإيفرتون إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز نوتنجيهام فورست على توتنهام هوتسبير 1 ـ صفر.. وبذات النتيجة تغلب وستهام يونايتد على ساوثهامبتون وتعادل بونموث أمام كريستال بالاس سلبا بدون اهداف.