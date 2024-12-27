نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ينسحب من صفقة نجم الدوري الأرجنتيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انسحب نادي ريال مدريد من صفقة التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ريفر بليت فرانكو ماستانتونو.

ريال مدريد ينسحب من صفقة نجم الدوري الأرجنتيني

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية، إن المقربين من فرانكو بالإضافة إلى نادي ريفر بليت تواصلوا مع ريال مدريد بشأن اللاعب، ولكن النادي أغلق الباب أمامهم.

وأضافت أن ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب مقابل مبلغ معقول، خاصة في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد.

وأتمت الصحيفة أن ريال مدريد انسحب من الصعبة بعدما طلب ريفر بليت بالحصول على 45 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي ينتهي في 2027.