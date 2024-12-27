تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" تحت عنوان "بداية شتاء دافئ"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد" تحت عنوان "بداية شتاء دافئ" بالتزامن مع حلول فصل الشتاء.

وواصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .