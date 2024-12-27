حفل جلوب سوكر.. لامين يامال أفضل لاعب شاب في 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:31 مساءً -

توج النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2024 من جلوب سوكر، وذلك على هامش الحفل المقام في منطقة "ذا بالم" بمدينة دبي الإماراتية.

حفل جوائز جلوب سوكر

وكانت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر 2024 قد أعلنت انتهاء تصويت الجماهير في 10 ديسمبر الجاري.

وأعلن مجلس دبي الرياضي مشاركة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز النجوم الحاليين والسابقين في كرة القدم، كما يشهد حضور نخبة من كبار لاعبي كرة القدم في العالم، أبرزهم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا من نادي ريال مدريد، إضافة إلى النجم لامين يامال جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، والمدافع السابق في مانشستر يونايتد ريو فرديناند، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى من أندية ومنظمات رياضية عالمية.

جوائز جلوب سوكر

وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر 2024 عن توزيع الجوائز في 8 فئات مختلفة، تتصدرها جوائز "أفضل لاعب" و"أفضل لاعبة" في العالم، كما سيتم تكريم الفائزين فى فئات متعددة تشمل "أفضل نادٍ (رجال/سيدات)"، "أفضل مدرب"، "أفضل لاعب شاب"، و"أفضل لاعب أو فريق في الشرق الأوسط".