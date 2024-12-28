مي كساب تتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن بطولتها لمسلسل "نون النسوة" في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

حققت الفنانة مي كساب ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث فور الإعلان عن تعاقدها على بطولة مسلسل "نون النسوة" الاسم المؤقت الذي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025.

المسلسل الجديد من إنتاج مها سليم، وتأليف الكاتب محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر. يتكون العمل من 15 حلقة فقط، في خطوة جديدة تستهدف تقديم تجربة درامية مكثفة ومبتكرة بعيدًا عن الإطالة التقليدية.

التحضيرات المكثفة لاختيار فريق العمل

تواصل المخرجة مها سليم والمخرج إبراهيم فخر العمل على التحضيرات النهائية، فيما تجرى جلسات مكثفة لاختيار البطلة الثانية التي ستقف أمام مي كساب، حيث يعتمد المسلسل على فكرة البطولة النسائية المزدوجة، وهو اتجاه يعكس دعمًا قويًا لأدوار المرأة في الدراما العربية.

مصادر من داخل فريق الإنتاج أكدت أن الإعلان عن أسماء النجوم المشاركين سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن يشهد العمل مشاركة أسماء بارزة تعزز من نجاحه المتوقع.

مي كساب: انطلاقة جديدة

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة مي كساب الفنية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها في الأعمال الكوميدية والدرامية السابقة. ومن المتوقع أن يقدم مسلسل "نون النسوة" فرصة لمي لاستعراض قدراتها التمثيلية في إطار مختلف وجديد كليًا.

دعم زوجها وتألق عائلي

من جانب آخر، لم تقتصر أخبار مي كساب على عالم الدراما فقط، فقد احتفلت مؤخرًا بنجاح زوجها، مطرب المهرجانات أوكا، بعد فوزه بجائزة كبرى في حفل "بيلبورد عربية" بنسخته الأولى. ونشرت مي عبر حسابها على مواقع التواصل صورًا تجمعها بأوكا في أجواء احتفالية مليئة بالحب، مؤكدة دعمها الكامل لمسيرته الفنية.

ظهور مي كساب وأوكا بهذه الطريقة خطف الأنظار، خاصة أنه يُعتبر ظهورًا نادرًا للثنائي، مما أثار إعجاب جمهورها ومحبيها الذين أثنوا على علاقتهما المميزة.

انتظارات الجمهور

مسلسل "نون النسوة" يحمل في طياته الكثير من التحديات والطموحات، إذ يُتوقع أن يقدم معالجة درامية لقضايا اجتماعية حساسة من منظور نسائي بحت. الجمهور العربي في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل العمل الكاملة والنجوم المشاركين، في حين يتمنى عشاق مي كساب لها النجاح في هذا التحدي الكبير.