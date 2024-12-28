إطلالة ساحرة لساندي بفستان أخضر تُشعل إنستجرام والجمهور يصفها بـ"ملكة الأناقة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة الشابة ساندي متابعيها على تطبيق إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة التي أثارت إعجاب جمهورها بشكل واسع.

وظهرت ساندي في الصور بإطلالة خلابة ارتدت فيها فستانًا أخضر طويلًا بتصميم أنيق وبسيط يعكس جمالها الطبيعي. تميز الفستان بقصته الناعمة ولونه الزاهي الذي أضفى على ملامحها إشراقة خاصة، وأكملت إطلالتها بمكياج هادئ وتسريحة شعر منسدلة أظهرت بساطتها وجاذبيتها.

ما إن نشرت ساندي الصور حتى تفاعل جمهورها ومتابعوها بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات التي تمدح أناقتها وتثني على خياراتها في الموضة. وجاءت أبرز التعليقات واصفة إياها بـ"ملكة الأناقة"، و"الأخضر يليق بكِ جدًا"، بينما عبّر آخرون عن إعجابهم بثقتها وجرأتها في اختيار الألوان التي تعكس شخصيتها المرحة.

لم تقتصر التفاعلات على التعليقات فقط، بل حصدت الصور عشرات الآلاف من الإعجابات في ساعات قليلة، ما يعكس الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعاد عدد من معجبيها نشر الصور عبر حساباتهم، معبرين عن حبهم لإطلالاتها التي دائمًا ما تكون مصدر إلهام للعديد من الفتيات.

يُذكر أن ساندي أصبحت مؤخرًا واحدة من أبرز الأسماء التي تهتم بمجال الموضة إلى جانب نشاطها الفني، حيث تميزت باختياراتها الجريئة والعصرية التي تحاكي أحدث صيحات الأزياء، مما جعلها أيقونة للموضة بين جيل الشباب.