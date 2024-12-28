"بفستان أحمر جريء وأغنية جديدة.. حسناء سيف الدين تحتفل بالكريسماس استعدادا لـ 2025

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أحمد جودة - القاهرة -

أثارت الفنانة حسناء سيف الدين جدلًا واسعًا بإطلالتها الأخيرة احتفالًا بالكريسماس، حيث ظهرت بفستان أحمر طويل من قماش البايت وبظهر مكشوف، في جلسة تصوير مميزة لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حسناء، التي تحرص دائمًا على مفاجأة جمهورها بإطلالات جريئة وأعمال فنية مميزة، تستعد لدخول العام الجديد بإطلاق أغنية جديدة بعنوان "دا هو يوم"، لتثبت مرة أخرى أنها قادرة على الجمع بين الإبداع الفني والجاذبية.

أغنية "دا هو يوم".. بداية قوية لعام 2025

تحمل أغنية "دا هو يوم" توقيع كبار المبدعين في المجال الفني، فهي من كلمات الشاعر أسامة محرز وألحان إسلام عاطف، أما عملية التسجيل فتتم في أستوديو مودي منير تحت إشراف غنائي للدكتورة أمل إبراهيم.

ومن المتوقع أن تُطرح الأغنية خلال الأيام القادمة عبر قناة "مزيكا" والمنصات الرقمية، وسط توقعات بتحقيقها نجاحًا كبيرًا.

الكريسماس بالأحمر.. وجرأة تخطف الأضواء

لم يكن الاحتفال بالكريسماس عاديًا هذا العام، إذ أثارت حسناء موجة من التعليقات بعد نشر صورها بفستان أحمر جريء يعكس شخصيتها القوية والجريئة.

الإطلالة التي شاركتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، جعلتها حديث الجمهور، ما بين إشادات بالإطلالة ورغبة في معرفة تفاصيل أكثر عن جلسة التصوير التي وصفتها حسناء بأنها "استقبال دافئ للعام الجديد".

ما وراء الكواليس.. مسلسل جديد وأعمال مميزة

على الصعيد الفني، تستعد حسناء لعرض مسلسلها الجديد "الشبكة"، الذي تم تصويره في دبي ويشارك فيه نخبة من نجوم العرب، أبرزهم خالد القيش وداليدا خليل العمل من إخراج الأردني سامر خضر، ويُنتظر أن يحقق انتشارًا واسعًا بفضل قصته المثيرة.

النجاحات مستمرة

هذا العام، تألقت حسناء في عدد من الأعمال المميزة، أبرزها مسلسل "بـ100 راجل"، الذي نال إشادات واسعة خلال عرضه في رمضان الماضي. كما حققت دورها في مسلسل "حرب نفسية" تأثيرًا كبيرًا، خاصةً بمشاهدها مع الفنان الراحل مصطفى درويش.

حسناء سيف الدين، التي لا تتوقف عن تقديم الجديد، تبدو مستعدة لعام مليء بالمفاجآت الفنية والجماهيرية، لتثبت أنها نجمة قادرة على خطف الأضواء في كل ظهور.