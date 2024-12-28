ريال مدريد يستهدف ضم صخرة دفاع بورنموث

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى ريال مدريد الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة، بعناصر قادرة على صناعة الفارق، للاستمرار في المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

الإسباني ديان هويسن على رادار ريال مدريد

ووفقا لما ذكرته صحيفة "AS الإسبانية"، اليوم السبت، فإن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع الإسباني صاحب الأصول الهولندية ديان هويسن مدافع بورنموث الإنجليزي، في يناير القادم، لتعزيز صفوف الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، يرى أن المدافع الإسباني الشاب هويسن سيكون إضافة قوية الفريق، حال ضمه.

ويمر النادي الملكي بفترة عصيبة في الموسم الحالي، بعد إصابة أكثر من لاعب في صفوفه، أبرزهم البرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني داني كارفاخال، بجانب استمرار غياب ديفيد آلابا بسبب عدم الجاهزية.

وانضم هويسن إلى صفوف النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي بمقابل 15 مليون يورو.

وشارك المدافع الإسباني البالغ من العمر 19 عاما، مع فريقه بورنموث هذا الموسم، في 13 مباراة، أحرز خلالها هدفين.