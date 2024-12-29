تحطم طائرة تقل 181 راكبا في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، أن طائرة تقل 181 شخصًا، بواقع 175 راكبًا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

وأفادت السلطات الكورية، حسب الوكالة، بأنّ الحادث أسفر عن سقوط 96 قتيلًا في حصيلة غير نهائية حتى الآن.

وأوضحت أن الطائرة المنكوبة كانت في رحلة من بانكوك في تايلاند إلى مطار موان الدولي بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سول.

وقال مُتحدث باسم شركة الطيران "جيجو إير" إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737-8AS.

وذكرت مديرية الإطفاء الكورية الجنوبية: "حتى الآن لدينا ناجيان و85 قتيلًا"، مُشيرة إلى أنّ أعمال الإنقاذ تتواصل في الطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينج 737-8AS تملكها شركة "جيجو" للطيران، وكانت آتية من بانكوك.

وأضافت أن الطائرة انحرفت عن المدرج عند هبوطها، ثم اصطدمت بالسياج في مطار موان.

ودفعت السلطات بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد حريق نشب جراء تحطم الطائرة في مطار موان، كما رفعت حالة الطوارئ؛ في ظل احتمالية هبوط طائرات قد تعبر بالمطار.

وكشفت إدارة الطوارئ في كوريا الجنوبية، أنّ الطائرة المنكوبة اندلع بها حريق، بعد تعطل عجلات الهبوط.

كما ذكرت وكالة "يونهاب"، أنه تم العثور على شخص واحد على قيد الحياة، وأن مهمة الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، إن مواطنين اثنين من تايلاند كانا على متن الطائرة المنكوبة.

وأضافت الوزارة في بيانٍ أن المحققين يبحثون عن سبب الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 96 شخصًا، وفقًا لأحدث البيانات.

من جانبه، طالب الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشون سانج موك، ببذل كل الجهود الممكنة في عمليات الإنقاذ بعد تحطم طائرة بمطار موان، كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ بشأن حادث تحطم الطائرة.