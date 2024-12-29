ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 120 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أعلن رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة في مطار "موان" الدولي إلى 120 قتيلا.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - في نسختها الإنجليزية - أن الطائرة المنكوبة كانت تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها، مشيرة إلى أنها أقلعت من العاصمة التايلاندية (بانكوك) وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.