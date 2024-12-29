نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2024.. إثارة ومفاجآت ونظام جديد في موسم استثنائي بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مسابقة الدوري المصري في عام 2024 أحداثًا مثيرة ومنافسة شرسة بين الأندية سواء في نهاية الموسم الماضي، حيث تألقت الفرق الكبيرة وظهرت مفاجآت من الفرق الصاعدة والهابطة، أو إنطلاقة الموسم الحالي التي شهدت أرقامًا مميزة للأندية على مستوى الأداء والنتائج، بالإضافة لتألق عدد من النجوم المحليين والمحترفين مما يشير لموسم استثنائي.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير حصاد الدوري المصري في عام 2024 ويشمل التقرير ختام الموسم الماضي من المسابقة وانطلاقة الموسم الجديد الذي مر منه 5 جولات حتى الآن:

شهد عام 2024 على ختام منافسات الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري 2023 – 2024، والذي توج به النادي الأهلي بعدما اعتلى صدارة الترتيب برصيد 85 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز الذي حل في المركز الثاني، فينا جاء الزمالك بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة.

الأهلي هو صاحب أقوى هجوم في الدوري المصري الموسم الماضي بتسجيل لاعبيه 75 هدفًا، وهو الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ27 انتصارًا، فيما يتقاسم الأقل هزيمة مع بيراميدز بـ 3 هزائم لكل منهما.



أما فريق بيراميدز هو الأقوى دفاعًا باستقبال 27 هدفًا فقط، وثاني أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات بعد الأهلي بـ24 انتصارًا، بينما فاركو الأكثر تحقيقًا للتعادلات بـ15 تعادل في البطولة.

وتوج الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، بلقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدفا، حيث سجل 18 هدفا خلال 19 مباراة بعد انضمامه للأهلي قادما من سيريوس السويدي في شهر يناير.



وشهد الموسم الماضي هبوط 3 أندية هي بلدية المحلة، والمقاولون العرب، والداخلية، وصعود حرس الحدود، وبتروجيت، وغزل المحلة.

نظام جديد للدوري المصري

يُطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، وفي الدور الثاني تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 في مجموعة واحدة على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

أرقام الدوري المصري موسم 2024 – 2025

أما في الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري 2024 – 2025 الذي انطلقت منافساته في 29 أكتوبر الماضي، يتصدر المصري البورسعيدي الترتيب بـ11 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ8 نقاط.

يعد ناديي الزمالك وبيراميدز الأكثر تحقيقًا للانتصارات بالفوز في 3 مباريات لكل منهما، فيما لم يحقق ناديي مودرن سبورت وحرس الحدود أي فوز في المسابقة حتى الآن بعد 5 جولات.

نادي الزمالك صاحب أقوى هجوم في الدوري المصري حتى الآن بتسجيله لاعبيه 10 أهداف، بينما نادي المصري البورسعيدي صاحب الدفاع الأقوى ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

يعد ناديي الجونة ومودرن سبورت الأكثر تحقيقًا للتعادلات في بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي بالتعادل في 3 مباريات لكل منهما بعد خمس جولات من عمر المسابقة.

يتصدر ناصر منسي ترتيب هدافي الدوري المصري في الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف رفقة فريقه الزمالك حتى الآن.