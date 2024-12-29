وزير الرى يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - الدكتور سويلم : الإنتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى والبوابات لقناطر بحر يوسف ، وجارى تنفيذ منظومة التشغيل

- تنفيذ اساسات قنطرة حجز الإبراهيمية ، وجارى تنفيذ جسم القنطرة

- نهو صب خرسانة قنطرتى الديروطية والبدرمان ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل

- نهو أساسات والجسم الخرسانى لقناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى ، وتركيب البوابات فى يناير القادم

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٦٠% ، مشيراً إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة .. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى ومجموعة بوابات التحكم وتنفيذ منظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة ، وجارى تنفيذ السد الدائم وحائط التوجيه والحماية فى الأمام بالستاير المعدنية ، وجارى التجارب والتشغيل التجريبى للقنطرة .

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية .. فقد تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ، وتركيب وتشغيل منظومة التجفيف ، والإنتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة وجارى تنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة وتم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل فى اليابان وتوريدها للموقع .

وتم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل .

وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى .. فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية ، ومن المقرر تركيب البوابات خلال فترة السدة الشتوية القادمة (يناير ٢٠٢٥) .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .