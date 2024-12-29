نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حبيب يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حسام حبيب تريند محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضي، وذلك بعد إعلانه عن طرح احدث أعماله الغنائية، وأن الألبوم المرتقب يُعد الأول له منذ فترة طويلة.

وشارك “حبيب” مؤخرًا جمهوره مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلالها بـ "لوك" جديد لفت الأنظار، حيث اعتمد قصة شعر جديدة أعطته مظهرًا مميزًا.

آخر أعمال حسام حبيب

ويذكر أن آخر أعمال حسام حبيب أغنية “كدابة”، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وتقول كلماتها: كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة

بتعيشي في دور إنك متسابة

أستاذة في التمثيل

واخدة شهادة وتوكيل

بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة

نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا

مش بنت أصول ولا فيكي مزايا

شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع

وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا.