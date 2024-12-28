نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب اليمن ينتصر على البحرين ويحقق أول فوز له في تاريخ كأس الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب اليمن في الفوز على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج 2024 (خليجي 26).

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب البحرين صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بينما يتذيل منتخب اليمن المجموعة برصيد 3 نقاط ويودع البطولة.

منتخب اليمن ينتصر على البحرين

جاء الشوط الأول متواضعا ومتعادلا من الجانبين في أول نصف ساعة.

وفي آخر ربع ساعة، سيطر المنتخب اليمني على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف في الدقيقة 40 عندما حصلوا على ركلة ركنية من الجبهة اليسرى لصالح منتخب اليمن نفذها ناصر محمدوه بتمريرة قصيرة إلى عبدالواسع المطري الذي مررها إلى ناصر محمدوه مرة أخرة ثم أرسلها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول إبراهيم الختال تشتيتها ولكن تدخل في مرماه بالخطأ.

حاول لاعبو منتخب البحرين تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بتقدم منتخب اليمن بهدف نظيف.

وعلى غرار الشوط الأول جاء الشوط الثاني متكافئا من الجانبين في أول نصف ساعة من أحداث الشوط حتى نجح منتخب البحرين في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 عندما سدد إبراهيم الختال تمريرة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى محمد الرميحي الذي سددها بسهولة في مرمى منتخب اليمن.

جاء باقي أحداث الشوط الثاني متعادلا من الجانبين حتى تمكن منتخب اليمن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق هارون يوسف الزبيدي ركلة حرة لصالح منتخب اليمن بالقرب من منطقة جزاء البحرين نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إصطدمت بالدفاع ومن ثم وصلت إلى هارون يوسف الزبيدي الذي أطلق تسديدة قوية سكنت مرمى منتخب البحرين لتنتهي المباراة بفوز منتخب اليمن على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف.