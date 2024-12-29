نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة "خطوة لتحسين الأوضاع المعيشية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع، ووفقًا لمصادر حكومية مطلعة، هناك اتجاه لتعجيل موعد صرف العلاوة الدورية بنسبة 7%، لتُصرف في أبريل بدلًا من يوليو، كما حدث العام الماضي.

تهدف هذه الخطوة إلى دعم دخول العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المالية والمعيشية.

تفاصيل قرار تعجيل صرف العلاوة الدورية

ذكرت المصادر أن صرف العلاوة الدورية سيتم تقديمه إلى شهر أبريل 2024، وذلك لتحسين القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

عادةً ما تُصرف هذه العلاوة في شهر يوليو وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتبلغ نسبتها 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين.

وأضافت المصادر أن الحكومة لا تدرس حاليًا تخصيص حزمة حماية اجتماعية جديدة أو تقديم إعفاءات ضريبية إضافية، وذلك بهدف الحفاظ على المنافسة العادلة، ومع ذلك، قد تُدرس بعض الإجراءات الاستثنائية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

العلاوة الدورية ودورها في تحسين الدخل

تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على مراجعة نسب العلاوة الدورية بشكل دوري لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، الهدف من هذه العلاوات هو دعم دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وألمحت المصادر إلى إمكانية دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ حاليًا 6000 جنيه.

رأي الخبراء

أشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المالية والمحاسب بجامعة طنطا، إلى أن تعجيل صرف العلاوة الدورية يُعد "اتجاهًا إيجابيًا"، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. وذكر أن هذه الخطوة تُسهم في تحسين القدرة الشرائية للعاملين، ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

خطوات لتحفيز الإنتاج والتصدير

في سياق آخر، استمع وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مقترحات قدمها مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بشأن تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الأنشطة التصديرية، تأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.