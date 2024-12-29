نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسليم شقق "أرض المعارض" بالقاهرة الجديدة: التفاصيل والإجراءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسليم شقق مشروع "سكن مصر" في منطقة أرض المعارض بالقاهرة الجديدة، ابتداءً من اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ويستمر تسليم الوحدات تباعًا للحاجزين على مراحل، لضمان التزام الوزارة بمواعيد التسليم.

مراحل التسليم

المرحلة الأولى:

تسليم الوحدات في مسلسلي رقم 6 و7.

المرحلة الثانية:

بدء تسليم الوحدات في مسلسل رقم 3، بداية من اليوم.

مدة التسليم:

تستغرق عملية تسليم الوحدات من 3 إلى 4 أيام لكل مجموعة، لتسهيل الإجراءات على الحاجزين.

إجراءات استلام شقق أرض المعارض بالقاهرة الجديدة

أوضحت الوزارة الخطوات الواجب اتباعها لاستلام الوحدات السكنية، والتي تشمل:

التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لاستكمال المستندات. التوجه إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة لتسجيل البيانات. تقديم أصل خطاب البنك وصورة من شيكات الأقساط المدفوعة. تسجيل البيانات على الشبكة الإلكترونية الخاصة بجهاز المدينة. التنسيق مع مندوب الجهاز للتوجه إلى موقع الوحدة واستلامها.

نصائح عند استلام شقق الإسكان الاجتماعي:

مراجعة المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى موقع الاستلام. الالتزام بالمواعيد المحددة من الوزارة لتجنب التأخير. عند وجود أي استفسارات، يمكن التواصل مع خدمة العملاء التابعة لجهاز المدينة.

التزام الوزارة بتنفيذ المشروعات

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة ملتزمة بتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المقررة، وفق الجداول الزمنية.

كما شدد على حرص الوزارة على توفير سكن ملائم لجميع المصريين، بما يحقق أهداف الدولة في دعم الإسكان الاجتماعي.

خدمات إضافية للمستفيدين: