نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024: أمطار ورياح وبرودة شديدة على معظم الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، مشيرة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

الأجواء شديدة البرودة نهارًا وليلًا، مع احتمالية تشكل الصقيع على المزروعات في بعض المناطق الداخلية.

تفاصيل الطقس اليوم

الأجواء العامة:

يسود طقس بارد نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خلال الليل، تصبح الأجواء شديدة البرودة مع تشكل الصقيع في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة:

أمطار متوسطة إلى رعدية:

تمتد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

تمتد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة. نشاط الرياح:

يسود نشاط للرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد من الشعور بالبرودة.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الحالة: معتدل إلى مضطرب.

ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2.5 متر.

اتجاه الرياح: جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

الحالة: معتدل.

ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2 متر.

اتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 18 10 السواحل الشمالية 17 09 شمال الصعيد 18 05 جنوب الصعيد 21 08

نصائح لمواجهة الطقس اليوم