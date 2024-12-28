نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سايباها علي ربنا".. تعرف على أمنية درة في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة درة علي أمنيتها في 2025، وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، وذلك ضمن حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

أمنية درة في 2025

وقالت درة: «والله لسة انا سايباها على ربنا، أنا مش بخطط أو ي لكل الخطوات اللي هعملها، ويا رب سنة 2025 تبقى سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا، واتمنى أعمل فيها أعمال كويسة إن شاء الله».

احدث اعمال درة

ومن ناحية اخري، عرض مؤخرا فيلم الفنانة درة “وين صرنا” الذى تخوض من خلاله التجربة الإخراجية الأولى لها فى عالم السينما، وايضا تشارك في مسلسل "إثبات نسب" من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده، بطولة صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس، كما انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارقالنهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

اخر اعمال درة

وكان اخر اعمال درة هو مسلسل الأجهر الذي دارت احداثه في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد الذي يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته، ضم المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم «عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي، وأنوشكا، وسارة سلامة».