السعودية ترافق البحرين إلى نصف نهائي “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، بعد تغلبه على نظيره العراقي، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

ثلاثية الأخضر السعودي حملت توقيع كلاً من سالم الدوسري (د57) من علامة الجزاء، وعبد الله الحمدان “هدفين” (د81، د86)، فيما سجل مهند علي (د64) هدف أسود الرافدين الوحيد.

ولحساب ذات الجولة، خسر المنتخب البحريني أمام نظيره اليمني بنتيجة 2-1.

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة النهائي على النحو التالي:

1- البحرين ( 6 نقاط ).

2- السعودية ( 6 نقاط ).

3- العراق ( 3 نقاط ).

4- اليمن ( 3 نقاط ).

وبذلك يرافق المنتخب السعودي نظيره البحريني إلى الدور المقبل.