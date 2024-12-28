فوز القناطر وتعادل ليفيلز والمطرية وهزيمة بطا والقومي بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز القناطر وتعادل ليفيلز والمطرية وهزيمة بطا و القومي بالقسم الثالث

أقيمت اليوم السبت، ست مباريات بالأسبوع الثالث عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث فاز فريق القناطر الخيرية على فريق بهتيم، بهدفين دون مقابل.

سجل أهداف المباراة كلًا من مصطفي ياسر وابراهيم وجيه.

و بنفس النتيجة واصل هليوبوليس مسلسل الانتصارات اثر فوزه على فريق بطا، سجل أهداف المباراة كلًا من يوسف كمال وعمر عبد الدايم.



بينما تلقى القومي هزيمة قاسية خارج ملعبه امام قليوب، بخماسية مقابل هدفين.

سجل أهداف قليوب كلًا من عبده عبد الله (هدفين) ومحمد عادل (هدفين) وعمرو مدحت.

بينما سجل هدفي القومي اللاعب زياد عبد المنعم.

و سقط ليفيلز على ملعبه في فخ التعادل امام طوخ دون أهداف.

و فقد النصر للتصدير نقطتين هامين على ملعبه، اثر تعادله امام المطرية بهدف لكلًا منهما، تقدم الضيوف في الدقيقة 25 برأسية اللاعب محمد السيد.

و عدل اللاعب ابراهيم محمد النتيجة لصالح اصحاب الارض في الدقيقة 93.

وتغلب مدينة نصر على ملعبه على نظيره فريق سبورتنج كاسل، بهدفين دون مقابل.

سجلهما هشام محمد في الدقيقة 4 ومتعب رمضان في الدقيقة 83.

بينما تأجل مباراتي هذا الأسبوع، وهما:

الطيران - المرج

اسكو - رع

و حصل فريق قها على راحة هذا الأسبوع.



ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 26 نقطة

2- قليوب 23 نقطة

3- ليفيلز 19 نقطة

4- ليفيلز 18 نقطة

5- مدينة نصر 15 نقطة

6- المرج 14 نقطة

7- الطيران 13 نقطة

8- رع 12 نقطة

9- المطرية 12 نقطة

10- قها 12 نقطة

11- اسكو 11 نقطة

12- بطا 11 نقطة

13- طوخ 10 نقاط

14- النصر للتصدير 8 نقاط

15- بهتيم 8 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي دون نقاط