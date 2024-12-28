نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية يتأهل لنصف النهائي بعد اكتساح العراق بثلاثية في خليجي 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب السعودية إلى دور نصف النهائي بعد فوزه الكبير على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ملخص مباراة السعودية والعراق

وبدأت أحداث مباراة السعودية والعراق برتم هادئ نسبيا وتعرض عبدالإله المالكي للإصابة القوية في الدقيقة 36 ونزل بدلا منه عبدالله هوساوي وحاول الفريقان تسجيل هدف أول لكنهم لم ينجحوا وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسدد سالم الدوسري ضربة جزاء في الدقيقة 57 وعادل مهند كاظم النتيجة للعراق في الدقيقة 64 صنع أيمن وعاد عبدالله الحمدان بالهدف الثاني في الدقيقة 81 صنعه له الغنام.

وسجل الحمدان الهدف الثالث في الدقيقة 86 بتمريرة رائعة لسالم الدوسري وأحرز الغنام الرابع في الدقيقة 90 ولكن تم الغاؤه للتسلل وانتهت المباراة 3/1.