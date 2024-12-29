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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقد النجم الدولي أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه.

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. ومفاجأة بشأن انتقاله للأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" زيزو طالب إدارة الزمالك بالحصول على 50 مليون جنيه، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الفارس الأبيض ".

وأضاف:" نادي الزمالك من المقرر أن يدفع 20 مليون جنيه لزيزو، بينما سيدفع رجال الأعمال المحبين لنادي الزمالك 30 مليون جنيه، من أجل موافقة اللاعب على تجديد عقده، ولكن لازالت المفاوضات جارية حتى الآن ".

وعن إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، أشار كريم رمزي:" النادي الأهلي لا يفكر إطلاقا في فكرة التعاقد مع زيزو، وبنسبة 99% لن ينتقل اللاعب إلى القلعة الحمراء، في حال عدم تجديد عقده مع الزمالك".

وأوضح:" زيزو في حال عدم تجديد عقده مع نادي الزمالك، سينتقل إلى أي ناد من أندية الخليج العربي حتى يحافظ على دعم جماهير الفارس الأبيض".

ثم أتم:" زيزو لديه طموحات عديدة مع نادي الزمالك، ويرغب في كتابة تاريخ مميز مع النادي، كما يحلم أنه في يوم من الايام أن يكون رئيس نادي الزمالك".

