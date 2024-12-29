نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل مفاجئ في عملية إسرائيلية كاد أن ينقذ إسماعيل هنية.. اعتراف إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل الإعلام العبرية، تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، في طهران نهاية يوليو الماضي.

وصف التقرير الإسرائيلي العملية بأنها واحدة من أخطر وأدق العمليات التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية، مشيرة إلى استخدام تقنيات عالية الدقة لتجنب سقوط ضحايا آخرين.

تفاصيل عملية الاغتيال

التخطيط والمراقبة:

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسماعيل هنية تم رصده وهو يقيم في موقع محدد بطهران عدة مرات، واستخدم الغرفة نفسها باستمرار، ما أتاح للمخابرات الإسرائيلية تحديد الموقع بدقة.

طريقة التنفيذ:

تم وضع قنبلة في غرفة هنية، صُممت خصيصًا لقتل الهدف دون التسبب في خسائر بشرية أخرى أو أضرار واسعة.

القنبلة زُرعت بعناية فائقة لتنفجر في وقت محدد، قبيل مشاركته في مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزكشيان لمنصبه.

عطل مفاجئ كاد يلغي العملية:

في ليلة الاغتيال، حدث عطل في مكيف الهواء بغرفة هنية، مما كاد يؤدي إلى إلغاء المهمة. ومع ذلك، قام الفنيون الإيرانيون بإصلاح العطل، مما سمح باستكمال الخطة.

تداعيات العملية

ردود الفعل الإيرانية:

توعدت إيران بالرد على هذه العملية واصفة إياها بأنها اعتداء على سيادة أراضيها وضيفها.

أشار مسؤولون إيرانيون إلى أن العملية لن تمر دون عقاب وستقابل برد "غير متوقع".

اعتراف إسرائيلي ضمني:

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، وفقًا للقناة، أن إسرائيل مسؤولة عن العملية، في تصريح غير مباشر اعتبره المراقبون اعترافًا رسميًا.

أهمية العملية

تعد عملية اغتيال إسماعيل هنية من أكثر العمليات حساسية في تاريخ المخابرات الإسرائيلية، نظرًا لطبيعتها المعقدة والمكان الذي تمت فيه، وهو طهران، حيث تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة.

كما أن هنية كان يُعتبر أحد القادة الرئيسيين المتهمين بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيل.