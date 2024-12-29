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أحمد جودة - القاهرة - أثارت بعض الأنباء جدلا واسعا بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع النجم التونسي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمود بنتايك.. مفاجأة غير متوقعة

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" هناك بعض الأنباء التي أكدت دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع بنتايك الذي انتقل إلى الزمالك على سبيل الإعارة من نادي سانت إيتيان الفرنسي رغم وجود بند بأحقية الشراء، وهذا الحديث غير منطقي بالمرة".

وأضاف:" تواصلنا مع مصدر داخل النادي الأهلي، والذي أكد أن النادي لم يدخل في مفاوضات لضم محمود بنتايك في يناير المقبل، وأن كل هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة".

واختتم كريم رمزي:" ليس من المنطقي أن يتعاقد النادي الأهلي مع محمود بنتايك، لأن لديه العديد من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، وأبرزهم يحيى عطية الله، وكريم الدبيس الذي اعتمد عليه كولر مؤخرا، بالإضافة إلى التونسي علي معلول الذي قد يتواجد في قائمة الفريق في الفترة المقبلة، أي سيكون هناك ثنائي أجنبي في الفريق ".