نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالًا برأس السنة 2025.. محمد عدوية يحيي حفلًا غنائيًا بمنطقة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في منطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع موسم إحتفالات رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومختلفة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور.

محمد عدوية

آخر حفلات محمد عدوية

وأحياالنجم محمد عدوية حفلًا غنائيًا في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ضمن حفلات ليالي مصر، وقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة كما قدم عدد من أغانى والده النجم أحمد عدوية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

آخر أعمال محمد عدوية



وطرح منذ فترة محمد عدوية أغنيته الجديدة "يا جدع"، من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان.

وجاءت اغنيه "يا جدع"، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأيضًا طرح أغنية "وشوش الناس حكايات"، كلمات عمرو عصام، ألحان وليد شراقي، توزيع ميدو الليثي.

و أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد، ومحمد رمضان.