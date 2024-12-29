نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تحطم طائرة في كوريا الجنوبية.. اصطدام بطائر وسوء الطقس بين الأسباب المحتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مطار موان في كوريا الجنوبية حادثًا مأساويًا اليوم حيث تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737-800 أثناء هبوطها، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وفقًا للسلطات، يُرجح أن الاصطدام بطائر وظروف الطقس السيئة قد تسببا في وقوع الكارثة، التحقيقات المشتركة مستمرة لتحديد الأسباب الدقيقة.

تفاصيل الحادث

الطائرة والركاب:

كانت الطائرة تقل 181 شخصًا، منهم 175 راكبًا و6 من طاقم الطائرة.

الحادث أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وقت ومكان الحادث:

وقع الحادث في تمام الساعة 9:07 صباحًا بالتوقيت المحلي، خلال محاولتها الهبوط في مطار موان الدولي الواقع جنوب غرب كوريا الجنوبية.

أحداث ما قبل الحادث:

الطائرة لم تتمكن من الهبوط في المحاولة الأولى، حيث تم إلغاء العملية بسبب عدم استقرارها أثناء اقترابها من المدرج.

خلال المحاولة الثانية، يُعتقد أن تعطل عجلات الهبوط أدى إلى فشل الطائرة في إبطاء سرعتها، مما تسبب في اصطدامها بجدار في نهاية المدرج واشتعال النيران فيها.

الأسباب المبدئية للتحطم

اصطدام بطائر:

ذكرت السلطات أن الطائرة تعرضت لاصطدام بطائر أثناء محاولة الهبوط، مما أدى إلى تعطل عجلات الهبوط.

سوء الأحوال الجوية:

أكدت الأرصاد الجوية أن الظروف الجوية كانت غير مواتية وقت الحادث، ما زاد من صعوبة الهبوط الآمن.

تصريحات المسؤولين:

قال لي جيونج-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان:

"سبب الحادث يعود إلى اصطدام الطائرة بطيور بالإضافة إلى الطقس السيئ. ومع ذلك، فإن النتائج النهائية ستُعلن بعد انتهاء التحقيقات المشتركة".

الاستجابة للحادث: