عاجل - حادثة دهس في عسقلان تسفر عن إصابات

أحمد جودة - القاهرة - نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حادثة دهس قرب محطة القطار في مدينة عسقلان، أسفرت عن إصابات بين المواطنين. الحادث وقع في ظروف لم تتضح بعد، فيما باشرت السلطات الأمنية والطبية التعامل مع الموقف.

وبحسب معلومات طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان لتقديم المساعدة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.