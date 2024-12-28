عزيز الشافعي يشارك في كواليس "الباشا" بموسم الرياض: تجربة موسيقية استثنائية مع نجوم الصف الأول

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشهد العاصمة السعودية الرياض أجواء فنية مميزة خلال موسم الرياض، حيث يتأهب الجمهور لمتابعة العرض المسرحي "الباشا"، الذي يضم كوكبة من نجوم الفن، من بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجمة هنا الزاهد، بمشاركة حاتم صلاح وويزو، ومن إخراج رامي إمام.

وفي خطوة تضيف للعمل طابعًا موسيقيًا خاصًا، انضم الملحن المبدع عزيز الشافعي إلى فريق المسرحية، ليترك بصمته الموسيقية في هذا الإنتاج الكبير. وتولى الشافعي تأليف وتلحين الموسيقى والأغاني الخاصة بالمسرحية، حيث اعتمد على رؤية موسيقية متكاملة تتناغم مع النص وأجواء العرض.

تفاصيل التعاون الموسيقي

في إطار هذا المشروع، تعاون الشافعي مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى والغناء في الوطن العربي.

جاءت كلمات الأغاني بتوقيع الشاعر الغنائي تامر حسين، فيما أبدع الموزع الموسيقي نابلسي في تقديم توزيع يناسب أجواء المسرحية.

وتم تنفيذ أعمال الميكس بواسطة خالد سند، أما الإعداد الصوتي فجاء تحت إشراف المهندس شادي كراش، وتم تسجيل العمل في استوديو TRS بقيادة المهندس رامي سليمان، الذي حرص على تقديم جودة صوتية تضاهي المعايير العالمية.

عزيز الشافعي: تجربة فنية مختلفة

وعن هذه التجربة، أعرب عزيز الشافعي عن فخره بالمشاركة في عمل فني بهذه الضخامة، مؤكدًا أن "الباشا" يحمل رسالة فنية مميزة ويمثل تحديًا جديدًا في مسيرته الموسيقية.

وأشار إلى أن الموسيقى التصويرية والأغاني تم تصميمها بعناية لتتماشى مع الأجواء الدرامية للعمل وتترك انطباعًا قويًا لدى الجمهور.

أجواء كواليس العمل

شارك الشافعي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور من كواليس المسرحية، والتي جمعت بينه وبين أبطال العمل وفريق الإنتاج. وكتب معلقًا على الصور: "فخور بمشاركتي في هذا العمل الكبير مع نجوم لهم مكانتهم في قلوب الجمهور العربي".

وقد حظيت الصور بتفاعل واسع من قبل المتابعين، الذين أبدوا حماسهم لمتابعة العرض المرتقب.

توقعات بنجاح جماهيري كبير

مع هذا التجمع الفني اللافت والأسماء اللامعة المشاركة، يتوقع أن تحقق مسرحية "الباشا" نجاحًا كبيرًا على خشبة مسرح موسم الرياض. ويمثل العرض فرصة جديدة للجمهور السعودي للاستمتاع بعمل يجمع بين الأداء المسرحي المميز والموسيقى الاستثنائية التي تحمل توقيع أحد أهم الملحنين في الوطن العربي.

عن موسم الرياض

يُعد موسم الرياض من أبرز الفعاليات الترفيهية والثقافية في المنطقة، حيث يجذب أشهر النجوم من مختلف المجالات الفنية، مما يعكس مكانة المملكة كوجهة رائدة للفنون والإبداع. ومن خلال عروض مثل "الباشا"، يتواصل تقديم تجربة ترفيهية فريدة للجمهور العربي والعالمي.