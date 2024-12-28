انت الأن تتابع خبر «كرياتين طبيعي بـ 10 جنية».. تعالي اقولك ازاي تخلي شعرك ناعم كالحرير بدون أدوات تصفيف.. وصفات طبيعية تمنحك نتائج مذهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحصول على شعر ناعم وصحي لم يعد يتطلب استخدام المكواة أو الاستشوار بشكل يومي، فبفضل الوصفات الطبيعية، يمكنك تحقيق مظهر رائع لشعرك دون تعريضه للتلف الناتج عن الحرارة أو المواد الكيميائية هذه الوصفات تعتمد على مكونات طبيعية تغذي الشعر، تعزز من لمعانه، وتعيد له قوته إليكِ أفضل الطرق لتحضير خلطات منزلية تمنحك نتائج مبهرة وشعرًا ناعمًا كالكرياتين الطبيعي.

وصفة الموز والعسل لتنعيم الشعر

تتميز هذه الوصفة بقدرتها على ترطيب الشعر بعمق، وإعادة الحيوية إليه بفضل مكوناتها المغذية.

المكونات:

موزة ناضجة.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

1. اهرسي الموزة جيدًا حتى تتحول إلى قوام ناعم.

2. أضيفي العسل والزيت، وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط كريمي.

3. قسمي شعرك إلى أقسام، ووزعي الخليط بالتساوي من الجذور إلى الأطراف.

4. غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة، واتركي المزيج لمدة 30-45 دقيقة.

5. اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي.

هذه الوصفة تمنح شعرك ترطيبًا عميقًا وتجعله ناعمًا ولامعًا من الاستخدام الأول.

وصفة الزبادي وزيت الأرجان للنعومة واللمعان

الزبادي وزيت الأرجان من المكونات الطبيعية التي تمنح شعرك التغذية اللازمة والنعومة الفائقة.

المكونات:

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

1. امزجي الزبادي مع زيت الأرجان وعصير الليمون حتى يتجانس الخليط.

2. وزعي الخليط على شعرك بالكامل، مع تدليك فروة الرأس بلطف.

3. اتركي الخليط على شعرك لمدة 20-30 دقيقة.

4. اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف.