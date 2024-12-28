نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سرايا القدس" تستهدف الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في محيط مسجد العطار بـ "الهاون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، السبت، استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في محيط مسجد العطار جنوب غرب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب، إن عملية الاستهداف تمت بصواريخ "الهاون".

وأفادت في منشورها بأن عناصرها سيطروا على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية.

ونشر الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" مشاهد من قصف الجنود والآليات بصواريخ "الهاون".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45.484 قتيلا و108.090 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 قتيلا و52 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.