رئيس هيئة قناة السويس: سنعمل على تعميق القناة لـ 27 مترا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بداية من العام الجديد سنعمل على تعميق القناة لـ 27 مترا وهذا الأمر سيأخذ بعض الوقت".

وتابع أسامة ربيع :" عرضنا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حركة الملاحة خلال عام 2023 وخلال عام 2024 ".

وأكمل أسامة ربيع :" عدد السفن التي مرت بقناة السويس في عام 2023 كان 26 ألف و400 سفينة وفي عام 2024 عدد السفن التي تمر قناة السويس 13 ألفا و200 سفينة بانخفاض 50 % ".