حسن الرداد بـ"زي الأهلي": مهاجم جديد أم مزحة رمضانية؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لمسة فكاهية، فاجأ الفنان حسن الرداد جمهوره على موقع فيسبوك بنشر صورٍ مُبتكرة عبر الذكاء الاصطناعي يظهر فيها مرتديًا زي النادي الأهلي. وعلّق الرداد على الصور قائلاً: "من تقديم النادي الأهلي لصفقة المهاجم الجديد حسن الرداد... بس يا رب ميكنش عندي تصوير وقت كأس العالم للأندية".

على صعيد آخر، يستعد الرداد لدخول السباق الرمضاني بمسلسل جديد يحمل اسم "عقبال عندكم"، بمشاركة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وفي سياق مختلف، كشف الرداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إدوارد ببرنامج "القاهرة اليوم"، أنه تلقى عرضًا لتجسيد شخصية "سفاح التجمع" في مسلسل جديد. إلا أنه أوضح أنه لن يوافق على العمل إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في القضية الواقعية.

وعن استعداد أحمد الفيشاوي لتقديم نفس القصة مع مؤلف آخر، وصف الرداد الفيشاوي بأنه من أنجح نجوم جيله، مشيدًا بقدرته على تقديم الدور بتميز، لكنه شدد على أن مشروعه الخاص ما زال قيد الدراسة ولم يُحسم بعد.